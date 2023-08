Manutenzione delle strade bianche Tutte le vie e i sentieri "restaurati"

Nel corso dell’estate, il Comune ha portato a termine quattro interventi di manutenzione straordinaria, per riconnettere aree boscate, e collegamenti con borgate di competenza comunale, utilizzando in larghissima parte gli operai comunali. "Azioni che si affiancano ai costanti e numerosi interventi sulle strade comunali asfaltate – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Giacomo Buonomini – che vedranno, per l’anno 2023, la realizzazione di numerose asfaltature nel mese di settembre, oltre a tre interventi di sostegno per strade che hanno subito dissesti di natura geologica (Ponte Firenzuola, Bardalone, via Ugo Schiano e via XXV Aprile), già finanziati e pianificati per i prossimi mesi, oltre al rinnovamento della segnaletica orizzontale già avviata nello scorso mese di luglio.".

In carico al Comune di San Marcello Piteglio ci sono oltre 200 chilometri di strade, alcune di queste sono sterrate, storiche, necessarie per raggiungere luoghi iconici o abitazioni vicino ai boschi. Questa rete viaria "minore" ha una sua utilità, che va oltre il servizio pubblico e consente di mantenere le connessioni e la sicurezza per alcune aree storiche. È lo stesso Buonomini che spiega: "A oggi possiamo annunciare la conclusione di quattro interventi su strade comunali bianche e aree affini, in particolare: la strada che da Tana Termini porta verso lo storico abitato di Canali, di competenza comunale, la strada che porta all’abitato di Rupine e Ritondolo, nella zona alta di Popiglio, e quella di accesso alle Sorgenti del Reno, da Prunetta, che si ricollega al sentiero per Prataccio. L’area del parco di Calamecca, compresa la strada bianca di collegamento tra la strada provinciale, il pozzo lavatoio e l’ingresso del borgo, che è strada completamente ricostruita dopo anni di inagibilità.

"Questi lavori fanno parte di un piano pluriennale di interventi sul reticolo delle strade comunali non asfaltate che seguono altri interventi fatti negli anni passati sulla “strada dei Cacciatori“ di Popiglio, il “sentiero delle Fontanelle“, a Maresca che è stato completamente recuperato nel 2020, grazie alla collaborazione tra il Comune che ha realizzato la progettazione e il lavoro svolto dall’Unione dei Comuni. Si aggiungono – conclude Buonomini – anche gli interventi sui sentieri di vallata, che hanno permesso, fin dagli anni scorsi, di recuperare e rendere percorribili i vecchi collegamenti pedonali tra i borghi e i paesi". C’è attesa per sapere quali saranno le frazioni interessate dai lavori annunciati per settembre.

