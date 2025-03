Pistoia, al San Jacopo arriva Zeno: il manichino computerizzato per esercitazioni

Pistoia, 13 marzo 2025 - “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.” Con questo motto di Confucio è partita dieci anni fa l’attività di simulazione sanitaria ad alta fedeltà nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, diretto dal dottor Rino Agostiniani, e inserita nella rete regionale di simulazione Simpnet, coordinata dal dottor Marco De Luca (responsabile centro simulazione pediatrica della Aou Meyer). Grazie alla donazione da parte dell’associazione Eventivianova, con sede a Pieve a Nievole, è stata implementata la strumentazione in dotazione con l’acquisto di un nuovo manichino dotato di trasmissione wireless e quindi capace di creare scene sempre più fedeli al reale.

Con il nuovo manichino, che i sanitari hanno voluto chiamare “Zeno”, il clinico potrà esercitarsi nell’acquisizione di nuove procedure o nel perfezionare processi decisionali/terapeutici in un ambiente reale e sicuro. In ambito pediatrico, dove i casi clinicamente gravi sono rari, ma dove è fondamentale un’elevata preparazione e organizzazione del team di professionisti (pediatri, medici del pronto soccorso, anestesisti, infermieri, Oss), è facile capire quanto questa attività sia di valore. Il nuovo manichino è stato presentato stamattina, 13 gennaio, in occasione dell’avvio delle nuove attività di simulazione che si svolgeranno nel Centro formazione del 118 e sede della Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario); grazie alla collaborazione tra la rete formativa aziendale, coordinata dalla dottoressa Francesca Mangiantini, responsabile per la Asl Toscana Centro per l’area Pediatrica, (oltre alla la dottoressa Arianna Tognini, direttore staff direzione amministrativa e a Patricia Victorion referente formativo dipartimento materno infantile), insieme ai pediatri parteciperanno alle simulazioni anche medici della Centrale Operativa 118, quelli del Pronto Soccorso e gli anestesisti dell’Ospedale San Jacopo.

Nel corso dell’illustrazione della nuova strumentazione per la simulazione ad alta fedeltà è stato formulato un doveroso ringraziamento all’associazione Eventivianova (erano presenti il presidente Loretta Baronti e i consiglieri Cervo e Lucchesi) da parte della dell’Azienda Sanitaria, dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, Direttore sanitario del presidio ospedaliero San Jacopo, dal dottor Andrea Nicolini, Direttore area emergenza territoriale, dal dottor Marco Capacci della direzione infermieristica, oltre che dal dottor Agostiniani che è anche Direttore dell’area pediatrica e neonatologica aziendale e dal dottor De Luca.

Oltre all’inaugurazione del nuovo manichino e delle esercitazioni di simulazione del 2025, sempre stamattina, sono stati anche celebrati i dieci anni dell’attività di simulazione della Pediatria, ed erano presenti la dottoressa Silvia Ghione direttore SOS Pediatria San Jacopo e i direttori: Giuliano Michelagnoli, direttore anestesia e rianimazione, Camilla Golzio direttore struttura operativa semplice Emergenza Territoriale 118 Pistoia, insieme ai relativi coordinatori infermieristici: le dottoresse Stefania Magnanensi, Cristina Cascini, Lara Selmi.