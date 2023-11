Maltempo. Scatta l’allerta arancione

Maltempo, ancora un giorno da incubo. Atteso per oggi un peggioramento con piogge più frequenti e abbondanti sulle zone settentrionali. Per l’area dei bacini del Bisenzio e Ombrone Pistoiese la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 8 alla mezzanotte di oggi, e un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale per tutta la giornata. Per lo stesso motivo è stato emesso anche un codice giallo per tutta l’area settentrionale: piogge diffuse su Garfagnana, Lunigiana e alto Appennino pistoiese, più sparse altrove.