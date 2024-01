Malore fatale in casa, muore Serenella. Era la parrucchiera storica della città

Era andata in pensione alla fine di maggio del 2020 e risale ad allora la sua ultima intervista al nostro giornale: "Questo mondo robotico non fa più per me. Manca la naturalezza, la poesia". Così Serenella Marcello, che aveva all’epoca 70 anni, chiuse lo storico negozio di via della Madonna. dove aveva trascorso la vita. "Sotto le mie mani – ci disse – sono passate anche tante clienti di Firenze, Viareggio, Montecatini, oltre a persone famose di passaggio perché erano in tournée al Manzoni". Serenella è morta ieri. Si è sentita male all’improvviso, nella sua casa di via Mameli, il tempo di chiedere aiuto alla cognata, che abita accanto a lei e di chiamare il 118. Una corsa al San Jacopo, ma i medici non hanno potuto fare niente per lei colpita, probabilmente da una emorragia cerebrale fatale. Una notizia che si è diffusa rapidamente. Grande il dolore dei suoi familiari, degli amatissimi cugini e degli adorati nipoti. Serenella aveva mani d’artista, guardava una donna e sapeva già cosa ci voleva per lei: "Il taglio risente sempre dei periodi storici, ma la moda io l’ho creata, non l’ho seguita – amava sottolineare –. Avevo dodici anni quando la mia nonna mi permise di fare la parrucchiera in un negozietto, purché non abbandonassi gli studi. Poi a sedici ho aperto il negozio tutto mio di via della Madonna". I funerali saranno celebrati da don Patrizio Fabbri domani, lunedì 15 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Biagio.

l.a.