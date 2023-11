Mallemort de Provence e Agliana, un’amicizia lunga trent’anni

Trent’anni di gemellaggio fra Agliana e Mallemort de Provence. Dal 27 al 29 ottobre una delegazione della cittadina provenzale è stata accolta ad Agliana per celebrare insieme l’importante anniversario. L’ultimo incontro ufficiale risaliva all’ottobre 2019, quando la delegazione italiana venne accolta a Mallemort de Provence. Nonostante l’emergenza sanitaria è rimasto solido il legame e le due comunità sono tornate con gioia a incontrarsi. Sono stati giorni ricchi di emozioni, con la presenza di volti storici e persone che per la prima volta hanno vissuto questa esperienza. Il patto di amicizia venne stipulato nel 1993 fra i sindaci di allora, Daniel Conte per Mallemort e Marco Giunti per Agliana ed è proseguito con l’avvicendarsi delle varie amministrazioni, fino agli attuali sindaci, Hélène Gente (Mallemort) e Luca Benesperi (Agliana). La scintilla del gemellaggio si era accesa nel 1991, con l’incontro di due insegnanti: Denise Durand (insegnante d’italiano a Mallemort) e Giovanna Agazzi (in quel periodo insegnante di francese alla scuola media Sestini), nell’ambito di un progetto di scambi scolastici. Sono state loro le madrine del gemellaggio, con il sostegno di due assessori dell’epoca, Jean Arnaud (Mallemort) e Paolo Suci (Agliana) e dei sindaci delle due comunità. Ora l’assessore aglianese ai gemellaggi è Greta Avvanzo e il presidente dell’associazione "Amici di Antropos" che ad Agliana cura i gemellaggi è Daniele Neri, attivo da sempre. A Mallemort presidente del comitato consultivo del gemellaggio è il sindaco Hélène Gente e il vice Gérard Beraudier. Per celebrare i trent’anni, pranzo ufficiale al Lago 1° Maggio, con torta e scambi di doni, tra ricordi delle belle esperienze passate e la volontà di proseguire questo cammino di amicizia. C’erano i promotori per Agliana: Giovanna Agazzi, Marco Giunti e Paolo Suci. Mancavano due pilastri del gemellaggio a Mallemort: Denise Durand e Jean Arnaud, purtroppo scomparsi. L’assessore Avvanzo ha ringraziato per la collaborazione Amici di Antropos, Auser, Lenza Aglianese, Misericordia e Vacchereccia, le aziende Forno Tripoli e Romiti Piante e l’artista Annalisa Volpini.

Piera Salvi