"Mali Blues e Nuvola: Due Iniziative al Teatro Mascagni di Popiglio"

È tempo di tornare ad accomodarsi a teatro al Mascagni di Popiglio, dove domani e domenica ci saranno due distinte iniziative destinate a ogni tipo di pubblico. Si parte con la musica domani alle 21 con "Mali blues" il concerto proposto da Toscana Produzione Musica e Atp Teatri di Pistoia, che arriva sul palco del Mascagni dopo il grande successo ottenuto al Funaro. Forti dell’esperienza del Dinamitri Jazz Folklore, che ha fatto delle radici africane del blues la propria cifra stilistica, due dei suoi elementi storici come il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza e Gabrio Baldacci (chitarre elettriche) aprono a territori desertici e ritmi circolari una proposta musicale che vede la collaborazione con il batterista Andrea Melani. Ventriloquismo, musica e magia comica sono le cifre di "Nuvola", lo spettacolo per le famiglie e i più piccoli (38 anni) in scena domenica (ore 16.30), affidato a Elisa Consagra, che coinvolgerà i bambini in divertenti e insolite situazioni. Nuvola è un clown che capisce spesso le cose all’incontrario. Dopo aver verificato che ci sia magia nell’aria, grazie alla collaborazione dei presenti, Nuvola farà apparire, sparire e moltiplicare oggetti, farà parlare irriverenti pupazzi e suonerà un insolito concerto. A disposizione un servizio di bus navetta gratuito per Popiglio (da Pontepetri, Campo Tizzoro, Maresca, Gavinana, San Marcello Pistoiese) da prenotare allo 0573.621289). La stagione proseguirà con "Le ragazze di San Frediano" con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino (26 novembre, ore 16.30). Biglietti in vendita al prezzo di 10 e 5 euro (adulti e under 30) per la serata di domani, al prezzo unico di 5 euro per lo spettacolo dedicato alle famiglie. La stagione è promossa dai Comuni di San Marcello Piteglio e di Abetone Cutigliano in collaborazione con Atp Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale e con il sostegno della Regione Toscana. Info: 0573.621289.

linda meoni