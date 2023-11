Macchina sbanda e si capovolge. Paura a Agliana

Grande spavento nel tardo pomeriggio di ieri in via Selva alla Ferruccia di Agliana, per un incidente stradale in cui è rimasta ferita una ragazza di 23 anni. La giovane, per cause da accertare, mentre era alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo, che si è capovolto. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. E’ scattata immediatamente la richiesta di soccorso. La centrale operative del 118 ha inviato l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Agliana. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso nonché i vigili del fuoco per liberare la ragazza dall’abitacolo, dove era rimasta incastrata. Si è temuto per la 23enne ma, per fortuna, le sue condizioni non sono apparse troppo gravi.