Macchina nel dirupo. La recinzione sfondata il volo contro un albero. Ferita coppia di anziani

Un’auto vola giù nel dirupo. Brutto incidente nel parcheggio del Signorino verso le 16.30 di ieri quando un suv con a bordo due ottantenni è volato nella boscaglia presente al di sotto del parcheggio adiacente il ristorante, poco prima del Passo della collina. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia municipale di Pistoia, immediatamente sul posto per gestire la situazione apparsa inizialmente gravissima. Da una prima testimonianza dei presenti – nel fine settimana il posto è frequentato da clienti del ristorante e meta di molti motociclisti – sembrerebbe che l’auto della coppia una volta arrivata nel parcheggio si sarebbe soffermata nello spazio di sosta, ma una volta aperto lo sportello sia come ripartita in avanti. A protezione del perimetro del parcheggio è presente una palizzata di legno di medie dimensioni che si è spezzata sotto il peso del Suv. I presenti hanno visto quindi l’auto letteralmente volare giù nella boscaglia per alcune decine di metri e poi finire la sua corsa contro un albero. Immediata l’allerta ai soccorsi che si sono precipitati sul posto con i relativi reparti speciali, vista la gravità e particolarità del fatto. Il recupero della coppia ferita e intrappolata nell’abitacolo è spettato ai vigili del fuoco, intervenuti anche con personale Saf-soccorso speleo alpino fluviale, in collaborazione con il 118 e il relativo reparto del Sast ovvero il soccorso alpino e speleologico toscano.

Una volta estratti dalla vettura i due feriti sono stati portati in sicurezza sul parcheggio dove li attendevano personale e mezzi della Misericordia di Pistoia e della Croce Verde che hanno provveduto a trasportare l’uomo verso l’ospedale San Jacopo di Pistoia e la donna verso l’elisoccorso Pegaso atterrato in uno spazio libero dal bosco ad un centinaio di metri dal luogo dell’incidente. Secondo l’ultimo aggiornamento serale, i due anziani avrebbero riportato ferite, ma non sarebbero in prognosi riservata.

Gabriele Acerboni