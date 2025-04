Macbeth: magia e inganni nell’opera di Verdi

L’intento della 2°F era non solo intervistare Gregorio Tuninetti, ma anche vederlo a lavoro. Infatti il 14 marzo avrebbe dovuto assistere allo spettacolo Le streghe di Macbeth, in scena al teatro del Maggio. I sindaci hanno però annunciato la chiusura di tutte le strutture per allerta rossa. L’opera Macbeth è tratta da una tragedia shakespeariana; la musica, di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, è stata eseguita dall’Orchestra del Maggio diretta da Giuseppe La Malfa. La trama: dopo una battaglia Macbeth e Banquo, generali del re di Scozia Duncan, incontrano tre streghe. Queste predicono che Macbeth sarà signore di Cawdor e poi sovrano, mentre Banquo padre di una stirpe di re. Subito dopo l’incontro, il protagonista viene nominato signore di Cawdor e vuole diventare re, così invita Duncan al castello e con l’aiuto di Lady Macbeth lo uccide. Malcolm, figlio di Duncan, fugge. Macbeth diventa re, ma vuole eliminare Banquo e suo figlio. Tramite dei sicari uccide il generale, ma non il ragazzo. Le streghe avvisano il sovrano che nessun nato di donna potrà fargli del male e finché il bosco non si muoverà sarà salvo. Intanto Lady impazzisce e muore. L’esercito del ribelle Macduff si raduna vicino al castello. Macbeth lo vede avanzare nascosto da rami: la foresta si muove. Durante lo scontro Macduff rivela al nemico di essere nato con parto cesareo: Macbeth è sconfitto e Malcolm diventa re.