Lunedì mattina sciopero tpl per Cgil e Uil

Lunedì 8 gennaio il servizio di Autolinee Toscane a Pistoia, sia in ambito urbano che extraurbano, potrebbe subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di quattro ore indetto dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti. Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero sarà dalle 8.30 alle 12:30. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di At dipenderà dalle adesioni: nel 2022 furono pari al 20%. Lo sciopero è stato indetto per denunciare, tra le altre cose, assenza di corse all’interno dei turni; carente formazione del personale viaggiante sulle nuove linee; insufficiente e tardiva informazione all’utenza sul cambiamento del servizio.