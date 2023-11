Nessuna luminaria per il Natale. "Risparmieremo 30mila euro, saranno destinati agli alluvionati"

Montale (Pistoia), 30 novembre 2023 – Tutte le manifestazioni natalizie serviranno alla raccolta fondi per le famiglie e le imprese colpite dall’alluvione. E’ la scelta delle associazioni montalesi unite nel Comitato Montale Solidale che hanno presentato alla villa Smilea un ricco programma di eventi. La giunta comunale ha annunciato la decisione di non installare le luminarie risparmiando 30mila euro da destinare a chi ha subito danni dall’alluvione.

Il Comitato Montale Solidale si era formato nel 2016 per aiutare le zone terremotate dell’Abruzzo e si è attivato nella scorsa estate per l’Emilia Romagna. L’assegno di 3mila euro destinato alla scuola di musica di Faenza era stato appena consegnato quando l’alluvione del 2 novembre ha indotto le associazioni montalesi a mobilitarsi di nuovo. La risposta è stata immediata: in pochi giorni si è arrivati già oltre i 4mila euro. Le iniziative di Montale Solidale sono state coordinate dal Comune di Montale in un unico programma che va dal 2 dicembre al 7 gennaio con intrattenimento, spettacoli, musica e cucina. Si parte sabato 2 dicembre con due iniziative della Propositura: la raccolta di alimenti per la Caritas nei negozi e l’esposizione di lavoretti nel mercatino in sala parrocchiale. Domenica 3 dicembre, alle 17, accensione dell’albero di Natale allestito in piazza Matteotti dal Comitato Festeggiamenti e subito dopo uno spettacolo musicale, "Alessandro e il Sax Magico", promosso dal Comune. L’8 dicembre verrà inaugurata una moto per i servizi della Misericordia (11,45 in piazza) e nel pomeriggio festa al parco dell’Aringhese.

Il programma completo sarà sul sito del Comune. Ecco tutti i componenti di Montale Solidale: Comitato Festeggiamenti, Amici della caccia e dell’ambiente, Gruppo Alpini, Corale Auser "A. Masini", Proloco di Tobbiana, Fratellanza Lavoratori Tobbianesi, Proloco di Stazione, Proloco di Fognano, Coro degli Alpini, Evento del Cuore, Croce d’Oro, Misericordia di Montale, Croce Rossa, Comitato Gemellaggi, Avis, Fratres, Vab, Casa del Sorriso, Progetto Cometa, Misericordia di Fognano, Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Gruppo Fotografico Auser Obiettivi Montalesi, Banda G. Verdi di Fognano, San Vincenzo de’ Paoli, Propositura di Montale, Parrocchia di Tobbiana, Compagnia teatrale Sesamo e Carcamo, Rione Dore, Associazione Teatrale Pistoiese, Progetto Cometa, Aido, Amministrazione Comunale di Montale, Montale My Love. Per le offerte Iban: Iban: IT20R0867370450000000620141