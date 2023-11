Ottanta fili di luce: scatta la magia di Natale in centro storico

Pescia, 26 novembre 2023 - Ottanta fili di luce che percorreranno il centro storico di Pescia e arriveranno fino a Collodi: sono le luminarie natalizie, pronte a riaccendersi. Il progetto è promosso da Confcommercio e Regione Toscana con il patrocinio del Comune di Pescia, con i contributi di Banca di Pescia e Cascina, Essity Italy, di altri sponsor del territorio. Un lungo fiume di luce con festoni che sormonteranno le vie e le piazze distribuendo tonalità calde e led, nell’ottica del risparmio energetico. Pescia si prepara ad accogliere i visitatori del periodo natalizio con il tepore di un abbraccio esteso dal centro storico a Via Amendola, in Via Salvo d’Acquisto e nella zona di Alberghi.

"Le festività natalizie – commenta Confcommercio Pistoia e Prato – rappresentano sempre un appuntamento di grande richiamo e, quindi, un’ottima chance per le attività locali. Per questo, in collaborazione con il Comune di Pescia, ci impegniamo per promuovere sempre di più una modalità di shopping natalizio nei negozi di vicinato. Le luci contribuiscono a rendere la città più attrattiva e accogliente, incentivando così il flusso dei visitatori e ossigenando, di conseguenza, il tessuto economico e sociale"."La luminaria- conferma Paola Arrighi, presidente della delegazione di Pescia -è un segnale di accoglienza, pace, festa. Continuiamo a tenere viva la nostra città, facendo acquisti nei negozi che la animano". "Le festività rappresentano sempre un momento particolarmente positivo dell’anno - conclude Luca Tridente, vicesindaco con delega a Commercio e Attività produttive - desidero ringraziare Confcommercio, Regione Toscana, Banca di Pescia e Cascina, Essity Italy, i commercianti e tutti quanti hanno contribuito ad abbellire la nostra città con la luminaria. Un bel lavoro di squadra che permette di far splendere la nostra città nella meravigliosa atmosfera del Natale. Come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto dare un contributo, nonostante le risorse disponibili fossero esigue, perché siamo convinti che con la luminaria e le altre iniziative natalizie che stiamo organizzando con le associazioni del territorio, ci possa essere lo slancio per tutte le attività commerciali della nostra città in un momento non facile dovuto alle dinamiche economiche nazionali ed internazionali".

E.C.