L’ultimo abbraccio per Lido Ciuti

La morte di Lido Ciuti ha scosso la comunità di Bardalone, tanto che a portargli l’ultimo saluto c’era tutto il paese. In un angolo, affranti dal dolore, i volontari in uniforme arancione arrivati a consegnargli un gesto d’affetto che lo accompagnasse nell’ultimo viaggio. A celebrare la messa è stato don Domenico Fini, che a Bardalone è sempre stato un punto di riferimento, come lo è stato Lido. Orietta Peruzzi, presidente della Sms l’Unione, di cui Lido è stato parte attiva in mille modi, ha letto un saluto da parte dei soci: " Il volontariato, presidio dei sani principi di ogni società civile, si colloca nell’eterna dicotomia tra utile e superfluo, tra buono e cattivo, tra giusto e sbagliato. È in questo contesto, il volontariato appunto, che vogliamo ricordare il caro amico Lido, esempio di altruismo e pragmatismo e di grande impegno sociale. Siamo certi che il modo migliore per ricordarlo sia quello di proseguirne l’impegno, nella speranza che il suo testimone venga raccolto dalla nuova generazione di volontari. Terminando questo ricordo il Consiglio della “Mutuo“ si unisce al dolore della famiglia interpretando, ne siamo certi, il cordoglio di tutti i soci e della comunità di Bardalone". Clio Cinotti a nome della Pubblica Assistenza: " Per ricordare Lido non basterebbe una enciclopedia, in tutte le attività è stato presente e di aiuto. Per noi Pubblica Assistenza una presenza quotidiana, il suo impegno, la disponibilità verso gli altri, è stato un esempio da tramandare. Vorrei ringraziare Laura ed Enrica per quando lo hanno pazientemente supportato e molte volte aspettato che rientrasse dai servizi. Si potrebbero aggiungere mille altri pensieri, ma possiamo soltanto dire grazie, grazie, grazie Lido".

A.N.