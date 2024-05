Una vita per i bambini, la famiglia dell’Unicef saluta Luisa Lupi: “Sempre con noi”

Pistoia, 14 maggio 2024 – Una professionista straordinaria, che aveva saputo unire la sua elevatissima competenza professionale alla grande umanità che l’aveva vista a lungo impegnata nella grande famiglia dell’Unicef, perché i bambini e le bambine le stavano tanto a cuore. Con la dottoressa Luisa Lupi, Pistoia, e le tante famiglie pistoiesi che avevano potuto contare su di lei, perdono un altro faro, capace di aiutare i genitori a intraprendere la strada migliore di fronte alle difficoltà che possono presentarsi là dove si è chiamati a crescere delle creature. Maria Luisa Lupi, neuropsichiatra infantile, è morta l’altro ieri a Careggi, dov’era ricoverata, e lascia un grande vuoto nella nostra comunità. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio con una nota diffusa dall’Unicef.

"Le volontarie e i volontari del Comitato provinciale per l’Unicef di Pistoia si stringono in un abbraccio tanto forte, quanto sentito e addolorato, attorno alla famiglia di Luisa Lupi, per molti anni presidente del Comitato e da sempre punto di riferimento per il sostegno e la cura dell’infanzia e dell’adolescenza del nostro territorio. Luisa – si legge nel comunicato – ha da sempre speso competenze e presenza in maniera generosa e attenta, sia durante l’incarico di presidente, sia dopo la fine del suo mandato, quando ha continuato a sostenere l’Unicef nel promuovere i diritti delle bambine e dei bambini attraverso varie iniziative. In quanto neuropsichiatra infantile ha formato docenti, medici e altri professionisti perché tutti potessero avere gli strumenti necessari per difendere e tutelare i più piccoli.

"Come un’amica esperta – si legge ancora – ci ha accompagnato nella comprensione dell’ascolto dei bisogni dei ragazzi e resterà sempre una presenza fondamentale non solo per l’Unicef, ma soprattutto per l’infanzia della nostra città".

La dottoressa Lupi aveva lavorato nell’azienda sanitaria pistoiese e aveva svolto anche la libera professione. Fondamentali le sue consulenze svolte in vicende giudiziarie delicatissime, in presenza di casi di violenze sui bambini. Sempre presente, la dottoressa Lupi, negli incontri dedicati ai genitori nelle tante iniziative promosse dalle amministrazioni di tutta la provincia. Mancherà a tutti.

Luisa Lupi era nata a Pistoia il 15 giugno del 1951 e abitava in città. Vedova da qualche tempo, lascia la figlia Bettina Beneventi. La camera ardente, allestita nelle cappelle di via del Can Bianco, è stata meta di tante visite da parte degli amici e di chi, da lei, aveva ricevuto un fondamentale aiuto. La messa sarà celebrata stamani alle 11 nella chiesa della Misericordia.