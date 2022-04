Ludovica Bargellini, aperta la camera ardente a Pistoia

Pistoia, 23 aprile 2022 - E' cominciato attorno alle 16 il via vai presso la camera ardente allestita presso la Misericordia per Ludovica Bargellini, l'attrice pistoiese scomparsa nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 aprile, in seguito a un incidente stradale nella zona sud di Roma.

Il feretro della 35enne resterà in via del Can Bianco fino alle 18 di domani, domenica 24 aprile, così che chi ancora non l’ha fatto possa andare a salutarla per l'ultima volta. In molti però non hanno perso l’occasione di farlo già nelle scorse ore: la famiglia, gli amici e diversi conoscenti. Tutti stretti nel dolore, tanto che in pochi sono riusciti a raccontare le proprie emozioni.

Uno di questi, come nei giorni passati, è stato lo zio della giovane, Enrico Miniati. "Nell'immenso dolore che stiamo provando, c'è la gioia di vedere quanto bene le persone volessero a Ludovica, sia a Pistoia che a Roma". Roma dove venerdì centinaia di anime hanno fatto capolino in piazza San Calisto sotto a una gigantografia della figlia di Stefano Bargellini e Daniela Carobbi, presenti anche loro. E lo stesso è accaduto nella mattinata di ieri, dalle 9 alle 10:30, presso il Policlinico Tor Vergata, dove era stata allestita la camera ardente 'capitolina'.

Dopodiché, il feretro è arrivato a Pistoia. Il funerale non ci sarà e, dopo la chiusura della camera ardente in via del Can Bianco, la salma verrà cremata, nel rispetto della volontà dei genitori.

Francesco Bocchini