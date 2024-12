Luci votive: "Il servizio è interrotto"

Il consigliere comunale di centrodestra Michael Paperetti (foto) denuncia i disservizi nel funzionamento delle lampade votive nei cimiteri comunali e mette sotto accusa l’Amministrazione Comunale. "Come segnalatoci da numerosi cittadini - sottolinea Paperetti - il servizio delle luci votive è stato interrotto in diverse zone dei cimiteri comunali e dinanzi ad alcune richieste scritte degli stessi, il Comune non è stato in grado o non ha voluto fornire spiegazioni. Precisiamo che da molti mesi, nonostante i richiedenti abbiano correttamente siglato il contratto (spese di allacciamento e varie bollettazioni del canone annuo) per la luce votiva, a oggi l’illuminazione non risulta funzionante".

Paperetti fa inoltre notare come la stessa cooperativa Barbarab, che ha in gestione i cimiteri, aveva evidenziato, già nel maggio 2024 "criticità sugli impianti di luce votiva, poiché le linee sono obsolete, i cavi non a norma e gli allacci effettuati in passato, non isolati". La cooperativa sosteneva che "la situazione attuale non permette di rendere all’utenza un servizio adeguato, motivo per il quale si ritiene che debbano essere fatti investimenti per creare nuovi impianti di luce votiva".

Paperetti ricorda che l’illuminazione votiva è un servizio del Comune che include la manutenzione. Il consigliere di centrodestra ha presentato sul tema un’interpellanza a nome del suo gruppo. "L’interpellanza nasce – dice Paperetti - dal malcontento e dalla tristezza avvertita da numerosi montalesi che non vedono neppure una luce sulle tombe dei propri cari".

Giacomo Bini