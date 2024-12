Luci accese sulle Festività. Ecco l’albero alle Fornaci. Frasi e disegni sulla pace

Il Natale è alle porte. Le iniziative si susseguono. Alcune non solo di intrattenimento ma anche cariche di significati importanti. "Socialmente", il progetto di socializzazione per la terza età del Comune di Pistoia, celebra le feste natalizie con due appuntamenti la cui partecipazione, gratuita, è aperta a tutta la cittadinanza.

Domani, a partire dalle 15.30 è in programma “Un albero per unirci. Oltre ogni confine”, una festa in occasione dell’accensione dell’albero di Natale che tornerà a illuminare piazza Mandela alle Fornaci. Quest’anno l’albero addobbato e illuminato a festa è un ulivo, gentilmente concesso dalla Fondazione Giorgio Tesi Group: una scelta che vuole rappresentare plasticamente il tema della pace, valore universale che in questo momento si ripropone con tragica urgenza, attorno a cui ruoteranno le riflessioni e le decorazioni dell’albero. L’ulivo – spiega una nota – sarà addobbato con 300 tessere di compensato su cui sono riportate frasi e disegni sulla pace: le mattonelle sono state riempite di parole e immagini di grande impatto emotivo da bambini che hanno raccontato in modo semplice concetti molto complessi. Durante il pomeriggio è prevista l’esibizione del coro dei bambini dell’istituto comprensivo Leonardo da Vinci e un intervento da parte di un gruppo di musicisti della Filarmonica Borgognoni. Sarà inoltre offerta una merenda a tutti i partecipanti.

La realizzazione degli addobbi è stato il risultato di un lavoro corale che ha coinvolto le associazioni presenti nel quartiere Fornaci, promotori di laboratori creativi per bambini, che, supportati dai loro genitori e dai volontari, si sono cimentati nella realizzazione delle mattonelle durante tutto il mese di novembre. I laboratori si sono tenuti allo Spazio Incontro 0-6 a cura del Centro per le Famiglie del Comune di Pistoia, al centro di socializzazione L’Angolo a cura del progetto “Socialmente” e nei locali della Croce Rossa a cura dello Spi Cgil, di Voglia di Vivere e Croce Rossa. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie di Pistoia, la Cooperativa Intrecci, l’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci con il suo Comitato Genitori, Spi Cgil e il suo Coordinamento Donne, Voglia di Vivere, C.r.i., Art32 Ambulatorio Solidale, Cngei gruppo scout. Una bella sinergia.