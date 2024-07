Un milione e 147mila euro al Lotto, vincita stratosferica a Quarrata

Quarrata (Pistoia), 22 luglio 2024 – Una vincita stratosferica al Lotto, centrata da un giocatore della zona alla tabaccheria Giacomelli che si trova tra via Larga e via Vittorio Veneto a Quarrata.

Il giocatore aveva puntato in tutto 30 euro, 10 ciascuno per ambo, terno e quaterna, centrando i numeri 17-49-52-69 sulla ruota di Firenze nell’estrazione di sabato 20 luglio. La vincita ammonta a un milione e 147mila euro.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Agimeg, si tratta della vincita più alta del 2024, superando di gran lunga quella di Bellizzi (Salerno) da 376.500 euro.

E a Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, sono stati vinti 13.500 con una giocata di soli 3 euro. Sempre nell'aretino, ma a Montevarchi è stata realizzata la vincita da 9.750 euro. Chiudono la serie di grandi vincite in Toscana i 7.250 euro vinti a Cascina, in provincia di Pisa.