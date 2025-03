L’ottantesimo compleanno. Confartigianato in festa al Teatro Arte Varia

PISTOIAIl 4 marzo 1945, in una mattinata carica di speranza, veniva firmato l’atto costitutivo dell’Associazione Artigiani della Provincia di Pistoia. In questo modo veniva sancita la nascita di una realtà che avrebbe rappresentato e difeso il lavoro artigiano negli anni a venire, ponendo le basi per un futuro di crescita, innovazione e solidarietà. Oggi, 4 marzo 2025, a 80 anni da quel giorno, Confartigianato Pistoia celebrerà questo importante anniversario con un’iniziativa che si terrà dalle 18 presso La Capannina del Bottegone - Teatro Arte Varia a Pistoia.

Durante l’evento verranno ripercorse le tappe salienti della storia dell’associazione, saranno premiate le famiglie di alcuni dei soci fondatori e reso omaggio ai presidenti che si sono alternati alla guida nel corso degli anni, ognuno dei quali ha contribuito alla crescita e al consolidamento dell’istituzione. La serata si aprirà proprio con l’accoglienza degli ospiti, seguita dai saluti istituzionali, con l’introduzione del presidente di Confartigianato Pistoia, Alessandro Corrieri, e gli interventi delle autorità locali e nazionali, tra cui il sindaco Alessandro Tomasi e altri rappresentanti politici del territorio. A seguire, la storica Anna Montano offrirà un’analisi approfondita sul contesto sociale ed economico in cui è nata l’associazione, evidenziando il ruolo fondamentale dell’artigianato nella crescita della provincia di Pistoia. Come detto, un momento speciale sarà rappresentato dalle premiazioni e dai riconoscimenti per i soci fondatori e i vecchi presidenti.

L’appuntamento proseguirà con una riflessione sul valore dell’associazionismo, curata da Francesco Giacomin, ex segretario nazionale di Confartigianato, che evidenzierà il ruolo dell’artigianato non solo per la categoria ma per l’intera collettività e quanto la rappresentanza abbia sempre di più un ruolo strategico in ogni vera democrazia. A conclusione della cerimonia ufficiale, si terrà il simbolico taglio della torta per celebrare l’80° anniversario di Confartigianato Pistoia, seguito da un momento conviviale con un’apericena e i saluti finali.

Francesco Bocchini