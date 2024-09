Lotta alla povertà educativa. Il terzo settore si unisce

PISTOIA

La Fondazione delle comunità pistoiesi con il progetto "E’ ora!" sperimenta un nuovo percorso, rivolto agli enti pubblici territoriali, alle organizzazioni sociali, alle imprese e alle attività economiche pubblici e del terzo settore, per coprogettare interventi che abbiano una ricaduta positiva sul territorio nel contrasto alla povertà educativa, nell’economia di prossimità e nel sostegno ai percorsi di vita degli adulti più fragili.

C’è ancora tempo fino al 15 settembre per inviare la candidatura, e entrare a far parte dell’albo dei partecipanti, che poi andranno a comporre i tavoli di coprogrammazione dove delineare le strategie e i possibili interventi. Il progetto, spalmato su 4 anni, è sostenuto dalla Fondazione delle comunità, di cui la Fondazione Caript è uno dei soci fondatori, con un impiego di 1 milione e 800mila euro, di cui 800mila euro circa già per il 2025.

Un sostegno economico che andrà a quanti sapranno trasformare il frutto della coprogettazione in programmi operativi di forte impatto, concreti e finalizzati alla costruzione di alternative di vita possibili e sostenibili per tutti i beneficiari. "Abbiamo lavorato molto per costruire questa opportunità – ha affermato la Presidente della Fondazione Paola Bellandi, durante la presentazione del progetto ieri mattina nella sede della FdC, in piazza dello Spirito Santo a Pistoia – cercando di rendere premiante la collaborazione tra tutti gli attori e offrendo un’occasione per superare le logiche della competizione e delle microprogettualità, troppo spesso incapaci di lasciare un segno tangibile nei percorsi di vita di chi è ai margini".

Sono già trenta le realtà che hanno aderito da tutta la Provincia, "ma ci sarà comunque la possibilità anche in seguito di entrare a far parte dell’albo – ha sottolineato Daniela Gai, vicepresidente della FdC – perché saranno aperti dei "periodi-finestra" in seguito".

Già scandito il calendario delle varie fasi: La prima prevede la coprogrammazione (ottobre-dicembre 2024) aperta a tutte le organizzazioni che hanno aderito all’Albo, con due incontri di mezza giornata per ogni tema e territorio. La seconda fase prevede l’avvio della coprogettazione degli interventi (gennaio-marzo 2025) e sarà aperta agli enti pubblici e agli Enti di Terzo Settore con sede legale e/o operativa entro i confini della Provincia di Pistoia.

D.G.