Lotta al tumore al seno. La clinica mobile in città

Il tumore più frequente tra le donne è quello della mammella. La prevenzione è importantissima. Oggi la clinica mobile di Salute in Comune, la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno sarà a Pistoia, in piazza Duomo dalle 9.30 sino a tarda serata a disposizione delle donne domiciliate o residenti nel Comune. L’iniziativa è rivolta a donne di età tra i 20 e i 44 anni che potranno effettuare visite senologiche gratuite a cura dall’equipe medica del progetto.

"Dopo le prime 6 tappe, effettuate in diverse località italiane, abbiamo deciso di ammettere allo screening anche le donne giovanissime, a partire dai 20 anni e fino ai 44 - spiega la responsabile enti locali di Salute in Comune, Lisa Valentini – viste le numerose richieste che ci sono state rivolte direttamente ai nostri desk dalle ragazze e dei primi risultati della campagna. A fronte di circa 360 visite effettuate in 6 giornate, i nostri medici hanno riscontrato 10 casi di positività, di donne tra i 38 e i 42 anni di età, immediatamente avviate al trattamento ospedaliero".

Secondo i più recenti dati epidemiologici, il tumore al seno in Toscana colpisce una donna su 8 ed è molto importante la prevenzione precoce. Recentemente il professor Paolo Veronesi, autore del libro "La vittoria sul cancro" ha spiegato che "l’ecografia eseguita fin da giovani è preziosa per rivelare i tumori occulti dei quali non ci si accorge con l’auto palpazione, essi, se identificati in questa prima fase guariscono quasi nel 100% dei casi".

Alle 10.30 è in programma un incontro di presentazione della campagna alla città con la presenza degli organizzatori, dei medici, delle istituzioni e dei rappresentanti delle aziende che sostengono il progetto.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Pistoia e finanziata dalle aziende del territorio sensibili ai temi della salute e della prevenzione. Il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non è individuata e curata per tempo.