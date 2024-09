L’ospedale a Cisanello e il cuore verso gli altri

PISTOIA

La testa e il cuore rivolti sempre all’altro. Nasceva così, dall’incontro con il presidente della Fondazione Stella Maris di Calambrone, Giuliano Maffei, uno degli ultimi progetti. Ancora una volta in forma di musica. S’intitola "Stella del mattino" la traccia che Nick Becattini aveva scritto e musicato lo scorso anno, una dedica alla Madonna, proprio in ragione della grande fede che gli ha dato forza e consolazione nel dolore, allo scopo di sostenere un sogno enorme. "Insieme a Giovanni Niccolai – raccontava Nick -, Maffei vuole costruire, a Cisanello, un ospedale pediatrico per la neuropsichiatria infantile. Occorrono venticinque milioni di euro. Lui ha una fede immensa e li troverà. E io ho deciso di aiutarlo. Sono contento della canzone che ho scritto. È delicata. Spero di poter coinvolgere altre persone, altri artisti per invitare tutti a fare una piccola donazione. Il nuovo ospedale potrà aiutare tanti bambini e tante famiglie in difficoltà. È un progetto importante e coraggioso. È una cosa così grande sentirsi parte di ciò che è più grande di noi. Siamo gocce che portano al mare".