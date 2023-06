L’omaggio di Clet Abraham: spuntano due cartelli "ad hoc"

Dieci anni più uno e chi torna per festeggiare il momento? Ma lui, Clet Abraham, l’artista francese noto per i suoi interventi di modifica ai cartelli stradali che ha fatto di Firenze la sua casa ormai da tempo. Il primo segno del passaggio di Clet lo si ritrova direttamente a due passi da Palazzo Comunale, via XVII Aprile, dove i cartelli d’obbligo e divieto si fanno arte. La svolta a sinistra richiama il logo ai tempi realizzato da Clet proprio per la Notte Rossa Avis, un cuore rosso trafitto dalla freccia bianca, mentre la striscia bianca che contraddistingue il divieto d’accesso si tinge del rosso del vino versato da un calice. "Sono felice e orgoglioso di essere qui – ha detto l’artista elogiando la bellezza della città dove però, ricordiamo non fu poi così ben accolto: nel 2011 fu multato per essere intervenuto su decine di cartelli –, di ritrovare Pistoia. Chissà, magari potrebbe essere questa l’occasione per tornare a far qualcosa qui?". Proposta che l’assessora Menichelli ha colto al balzo: "Perché no – ha risposto –, potrebbe davvero iniziare oggi una nuova collaborazione".