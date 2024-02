Loculi e ossari al cimitero: "Ampliamento necessario"

E’ stato inaugurato il nuovo settore del cimitero comunale del capoluogo che comprende un considerevole aumento del numero dei loculi e degli ossari disponibili. La nuova costruzione costata circa 650mila euro, tutti tratti dal bilancio comunale, contiene 616 nuovi ossari e 330 nuovi loculi. Si tratta di un completamento del cimitero che ha interessato i lati est e sud del perimetro del preesistente, quelli adiacenti alla via Coppi che porta nella zona sportiva. La metà dei loculi e degli ossari di nuova costruzione, per la precisione 275 ossari e 174 loculi, sono messi a disposizione per chi volesse acquistarli in vita. Il progetto di ampliamento con la determinazione del numero di nuovi loculi e ossari è stato predisposto tenendo conto delle esigenze che si sono manifestate negli ultimi anni. Per effettuare l’acquisto in vita dei nuovi loculi occorre rivolgersi alla cooperativa "Barbara B", che ha in gestione i tre cimiteri presenti nel territorio comunale di Montale per conto dell’amministrazione comunale. E’ stato realizzato un locale che sarà usato come ufficio di segreteria e una cappella per le cerimonie religiose. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Montale Ferdinando Betti, degli assessori alle opere pubbliche Alessio Guazzini e alle politiche sociali Sandra Neri. "Con questo ampliamento – ha affermato il sindaco – che è stato realizzato utilizzando le risorse finanziarie del Comune abbiamo cercato di dare risposta a delle criticità che erano presenti da tempo nel cimitero e pensiamo di aver colto una esigenza importante della nostra collettività". Dopo il taglio del nastro è stata impartita la benedizione dei loculi e della cappella da parte di don Agostino della Prepositura di Montale. Altri interventi sui cimiteri del territorio sono stati ultimati, in particolare sulle cappelle dei cimiteri di Tobbiana, di Fognano e di Montale che sono state sottoposte ad un restauro strutturale sia nelle coperture che nelle pareti interne. Le cappelle ora sono disponibili anche per le funzioni religiose. L’inaugurazione delle tre cappelle è avvenuta nei mesi scorsi con il sindaco e i parroci di Tobbiana e di Montale.

Giacomo Bini