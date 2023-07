Pistoia, sospesa l’attività di un locale in centro

Pistoia, 22 luglio 2023 – Sospesa l’attività di un locale in centro per 15 giorni. È quanto disposto dal questore di Pistoia. Il provvedimento, si legge nella nota della questura, è stato emesso dopo che nei giorni scorsi all’interno del locale c’era stata una violenta lite, nel corso della quale un uomo aveva colpito in testa con una bottiglia di vetro un’altra persona, procurandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

“Lo stesso locale – si legge nella nota della questura – , già chiuso negli anni scorsi per gravi episodi che avevano pregiudicato l’ordine e la sicurezza pubblica è risultato essere luogo di ritrovo di alcuni soggetti pericolosi, con frequenti interventi delle forze dell'ordine per episodi di violenza o di disturbo della quiete pubblica, accaduti sia all'interno del locale che nelle sue immediate vicinanze”. “Inoltre, al suo interno - sempre secondo la questura - si sarebbero verificati diversi reati predatori, ad opera di altri frequentatori”.