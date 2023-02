Lo sport a portata di tutti Con "Avis volley Pistoia"

Lo sport per tutti, senza distinzioni né barriere. Avis Volley Pistoia conferma la sua vocazione al sociale, la sua voglia di aggregazione e socializzazione. La sua ferma volontà di far praticare lo sport, in questo caso la pallavolo, al più alto numero di cittadini possibile. Da realtà sportiva lodevole. Dopo il successo del progetto organizzato alla scuola media Anna Frank di Pistoia grazie al contributo di Far.Com, ha allestito e attivato un corso di sitting volley per adulti alla palestra Petrocchi della nostra città. Ogni martedì dalle 19 è possibile provare la disciplina sportiva, che fa dell’accoglienza il proprio elemento caratterizzante. Tutti possono partecipare agli allenamenti, pallavolisti e non, normodotati o diversamente abili, senza limiti di età. Il corso è tenuto da coach Gionata Bonucci, che proprio di recente, al termine del corso tenuto dal Comitato regionale Fipav (Federazione italiana pallavolo) del Lazio, ha conseguito la qualifica di allenatore di sitting volley. Ma che cos’è il sitting volley? Quando sport e disabilità s’incontrano felicemente. Si tratta, infatti, di una disciplina sportiva inclusiva, derivata dalla pallavolo, inventata nei Paesi Bassi nel 195657 come sport adattato per la pratica sportiva delle persone con disabilità. Consiste in una pallavolo giocata stando seduti sul pavimento, con il campo più piccolo e la rete più bassa. Nella prima parte del 2022, Avis Volley Pistoia tenne un evento alla palestra Anna Frank a cui furono presenti atleti provenienti da club amici quali Pallavolo Bacci Campi Bisenzio, Sales Firenze e Dream Volley Pisa, oltre a pistoiesi che si avvicinarono per la prima volta alla disciplina sportiva. Dopo un’introduzione teorico-pratica sul sitting volley per i nuovi arrivati, sotto la guida di Luigi Nasuto ed Eva Ceccatelli i giocatori disputarono tre set densi di agonismo e tanto divertimento. Fu un grosso successo grazie all’impegno organizzativo del già citato Bonucci e alla preziosa collaborazione di direttore tecnico e dirigenti di Avis Volley Pistoia, resisi disponibili come covid manager e per l’assistenza all’allenamento. Presero parte all’iniziativa anche il presidente del Comitato regionale toscano Fipav Giammarco Modi e la presidente del Comitato Territoriale Fipav di Firenze, Claudia Frascati. Da allora, è ancora più bello giocare tutti assieme. Gianluca Barni