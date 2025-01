Lo spazio Enel Energia: "Servizi per la comunità"

Essere un punto di riferimento a totale disposizione dei cittadini per i servizi di energia elettrica, gas e fibra, temi sempre più cruciali nella quotidianità. E’ con questi ambiziosi obiettivi che nella mattinata di ieri è stato inaugurato il nuovo Spazio Enel di Pistoia, in via Dalmazia 47. I rinnovati uffici offriranno assistenza sia per le forniture di elettricità, gas e fibra sia opportunità per risparmio in bolletta, efficienza energetica con un’attenzione particolare ai prodotti innovativi e alla sostenibilità ambientale.

"Con l’inaugurazione di questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Aurelio Sarno per Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico, il terzo nella città di Pistoia, che si aggiunge ai canali esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento, nel caso specifico in un’area importante qual è il capoluogo pistoiese e, più in generale, l’area metropolitana tra Firenze, Prato e Pistoia. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia per le forniture elettricità e gas sia con proposte per la fibra e l’efficienza energetica".

Lo Spazio Enel, che si aggiunge agli altri due presenti sul territorio, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30, integrando i canali di contatto già esistenti. Tra i servizi offerti, i cittadini potranno richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas e fibra con connessione veloce, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente o carta di credito e consulenze personalizzate.

"Per noi è un grande piacere – ha detto l’assessore Gabriele Sgueglia – perché ogni nuova attività che apre sul territorio favorisce lo sviluppo sostenibile della nostra città. In particolare, nel caso specifico siamo ancora più soddisfatti sia per l’attività che una realtà importante come Enel offrirà alla cittadinanza, sia perché vogliamo rendere sempre di più il centro della nostra città un luogo vivibile e frequentato e questo lo si fa offrendo ai cittadini servizi che siano utili alla loro quotidianità".

Michele Flori