Live con orchestra per Fiorella Mannoia

Un anno speciale per uno spettacolo davvero speciale. Questa sera, a partire dalle 21, Fiorella Mannoia salirà sul prestigioso palcoscenico del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Nell’anno del suo settantesimo compleanno (ha spento le 70 candeline lo scorso 4 aprile), l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. Il nuovo, splendido tour live si chiama "Fiorella Sinfonica-Live con orchestra" e dall’estate sta facendo tappa nelle località più suggestive del Belpaese. Per la prima volta, Fiorella Mannoia sarà accompagnata da un’orchestra sinfonica: la Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. Una rappresentazione che le permetterà di raccontare e raccontarsi e quindi di aprirsi al pubblico. Una scenografia essenziale, ogni brano che viene spiegato nella sua essenza, cosa che le permette di narrare aneddoti della sua lunga carriera. Il recital è un lungo viaggio fra brani storici come "Caffè nero bollente", con cui si apre il live, "Come si cambia" e "I treni a vapore", durante la quale la cantante danza leggera avvolta in un abito bianco da gran gala che lei indossa con disinvoltura. "Io sono un’interprete" ha spesso sottolineato in questa tournée, Mannoia. Ricordando il suo primo disco con Pierangelo Bertoli, Pescatore: "Quando nessuno voleva scommettere su questo brano, e fu invece un successo incredibile". Su il sipario.

Gianluca Barni