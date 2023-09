Lite a Pistoia: donna derubata di cellulare in Piazza Vicofaro

Una lite in piazza per un cellulare scomparso. È successo davanti alla parrocchia di Vicofaro dove nella tarda mattinata di ieri sono arrivati carabinieri e un’ambulanza. Tutto avrebbe avuto inizio in realtà in zona Coop dove una donna, già nota alle forze dell’ordine, – stando alla versione della stessa – sarebbe stata "derubata del cellulare da un ragazzo di colore". Motivo per il quale avrebbe quindi raggiunto Vicofaro con un’amica per chiederne la restituzione. Le urla e gli schiamazzi delle due, in probabile stato di alterazione almeno stando ai testimoni, avrebbero attirato l’attenzione di alcuni migranti e di alcuni residenti che hanno poi deciso di allertare le forze dell’ordine per ripristinare la calma.

I carabinieri sono immediatamente arrivati sul posto per ricostruire l’episodio ma soprattutto placare gli animi, innanzitutto delle due donne.

La situazione si è per fortuna conclusa senza conseguenze con le due che si sono allontanate.