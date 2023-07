L’INVITO DI "PAVANART"

Musicisti, attori, perfomer e artisti cercansi. A lanciare l’appello è "Pavanart", primo festival dedicato alle arti di strada nel paese di Guccini che qui si terrà il 14 agosto, che ha aperto le selezioni fino al 15 luglio, data ultima di candidatura. Sono invitati ad aderire tutti gli artisti che sono in grado di esibirsi in strada, in acustico. La proloco di Pavana arricchirà la rassegna con stand enogastronomici. Per partecipare occorre inviare una mail a [email protected] contenente la descrizione del progetto musicale o artistico candidato, la scheda tecnica con indicate la strumentazione e lo spazio necessario e un allegato per l’ascolto di almeno un pezzo nel caso in cui il candidato sia una band.