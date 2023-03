L’innovazione è a scuola Simulatori per tecnici-top

Inaugurati ieri mattina i nuovi spazi laboratoriali nella sede di corso Gramsci dell’Istituto De Franceschi Pacinotti. All’interno la strumentazione innovativa che permette agli studenti dell’indirizzo meccanica del Pacinotti di approfondire gli elementi della nuova frontiera della mobilità sostenibile ibrida e elettrica. Inoltre è disponibile un simulatore virtuale per acquisire le basi della saldatura ad arco elettrico, mig-mag e tig propedeutica alle esercitazioni di saldatura vere e proprie, utili a risparmiare costi sui materiali e a ridurre rifiuti e emissioni inquinanti. Il progetto, dal nome "I.T.W. Innovative Technological Workshops", è stato finanziato con il contributo della Fondazione Caript.

All’incontro di presentazione in aula magna sono intervenuti Ezio Menchi (della Fondazione Caript), il presidente regionale Cna Industria Argeo Bartolomei, l’assessore alle politiche giovanili e attività produttive Gabriele Sgueglia, la dirigente scolastica del De Franceschi Pacinotti Elena Pignolo, Luca Traversari docente del laboratorio di meccanica e una delegazione di studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo meccanico e elettronico. Presente anche Erminia Pesce, responsabile della comunicazione di ITS Prime, che ha illustrato agli studenti le opportunità offerte dai corsi dell’Istituto tecnico superiore di cui il Pacinotti è partner. Anche gli studenti di ITS Prime utilizzeranno infatti le attrezzature dei nuovi laboratori.

"I percorsi di queste specializzazioni post diploma formano tecnici con competenze professionali di eccellenza in molti ambiti del mercato del lavoro – ha dichiarato Erminia Pesce –. I dati statistici mostrano come il 90% degli studenti che frequentano i corsi della fondazione ITS Prime entro un anno trova lavoro nel proprio settore di riferimento". "Questo permetterà ai nostri ragazzi di essere più vicini alle esigenze del mondo produttivo del territorio – ha dichiarato la dirigente scolastica Pignolo - e rendersi disponibili alle richieste del mondo imprenditoriale pistoiese". Soddisfazione da parte di Ezio Menchi a nome della Fondazione Caript: "Il nostro obiettivo è sempre sostenere le scuole del territorio, soprattutto i professionali che avvicinano subito al mondo del lavoro i ragazzi, ancor più quando si tratta di progetti come questo che è innovativo e permette di essere al passo con i tempi".