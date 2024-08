L’incontro tra la musica d’autore e il ballo

L’incontro tra la musica d’autore, il ballo e una delle feste più popolari del pistoiese. Mercoledì 11 settembre, a partire dalle 21.15 in piazza Gramsci a Casalguidi, si terrà "CantautorandoBallando", spettacolo ideato da Elisabetta Branchetti per la 139a edizione della Fiera di Casalguidi. "Una kermesse musicale – per adoperare le parole di Branchetti, organizzatrice, talent scout e presentatrice pistoiese – che dà precedenza alla musica d’autore, facendo esibire alcuni bravissimi cantautori emergenti del nostro territorio. Ma nel corso della serata, a ingresso gratuito, e a cui ci auguriamo intervenga tanta gente per la qualità dei protagonisti, non mancheranno gli interpreti e splendide coreografie di ballo. Sarà una rappresentazione allegra e piacevole, con bei testi, belle voci e molti talentuosi ballerini". Un’esibizione presentata dalla stessa Branchetti, a cui prenderanno parte cantautori quali Savet, Perso, La Genchi, accompagnata dalla chitarrista Chiara Azzini (con Elisabetta, nella foto), Le Domeniche del Lunedì e Pet3scu. Fra gli interpreti, troveremo Noemi Carlucci, Giulia Mosca, Michelle Meoni e Matilde Santi. Tra le scuole di ballo, Smiledance di Federica Pacini con la ballerina Giulia Cerri, Sara Frediani, Progetto Danza Toscana di Katia Foderi e Fabio Sacconi e Idea Danza di Cristiana Capecchi. Ma non solo. Reduci dal concerto di Dee Dee Bridgwater e Mario Biondi alla 43° edizione del Pistoia Blues Festival, saranno graditi ospiti sul palco di piazza Gramsci le due cantautrici pistoiesi Giulia Colzi e Debora Mungai. Ad affiancare Branchetti nelle vesti di co-conduttore, l’attore Michael Nino Bolognesi.

"Trascorreremo un paio d’ore gradevolissime con le sette note, dando la possibilità di esibirsi a giovani di indubbio valore – osserva, soddisfatta e orgogliosa, Branchetti –. Ancora non si è spenta l’eco del successo ottenuto da Colzi, Mungai e Aldo Aldi, che hanno aperto il concerto di Bridgwater e Biondi in piazza del Duomo a Pistoia lo scorso luglio, che già è tempo di questa prestigiosa vetrina. E se per Colzi, Mungai e Aldi è necessario dire grazie agli organizzatori del Pistoia Blues Festival, che hanno dato vita all’iniziativa Nuove Voci in collaborazione con il format televisivo Talent Busters e l’associazione Bluesin, stavolta il ringraziamento va al Comitato Fiera Festeggiamenti, al presidente e a tutto il suo staff per la fiducia ricevuta e l’opportunità di dare visibilità ad artisti di Pistoia e della sua provincia". Il reportage fotografico della serata sarà a cura di Sandro Nerucci. Gianluca Barni