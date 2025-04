L’importanza dei pedoni: un laboratorio cittadino

La nostra esperienza legata al progetto ’Va’ dove ti porta il bus’ ci ha fatto riflettere sull’importanza di conoscere le regole della strada, soprattutto all’interno dei centri cittadini. Ci siamo resi conto di avere una percezione generale sbagliata soprattutto riguardo alla prevenzione dei rischi poiché per noi il soggetto più importante della strada erano i veicoli. Invece, proprio come negli scacchi, è il pedone l’elemento più importante nell’educazione stradale, come abbiamo avuto modo di osservare viaggiando sul bus.

Quindi abbiamo elaborato un progetto per un laboratorio di educazione stradale a bordo degli autobus di AT. Vorremmo trasformarci in detective della strada e rilevare le situazioni a rischio per pedoni, disabili e persone in difficoltà all’interno del centro e nei dintorni della nostra scuola e per farlo ci serviremmo degli AT bus, in cui spiegheremmo ai passeggeri la nostra attività e proveremo a sensibilizzarli sull’importanza di essere bravi pedoni per prevenire situazioni a rischio.

Abbiamo pensato anche di chiedere la collaborazione della Polizia Municipale di Pistoia, che potrebbe insegnarci regole ed accortezze al fine di evitare rischi e vivere la città in maniera consapevole, e successivamente aiutarci ad organizzare i dati che raccoglieremo. L’obiettivo è quello di creare un piccolo manuale delle regole bilingue, in italiano e in inglese, per i ragazzi delle scuole medie, in modo tale che l’educazione stradale sia alla portata di ogni fascia d’età.