L’impegno di Forza Italia. Le Regionali nel mirino: "Idee e programmi prima delle persone"

Si parlerà di sanità, lavoro, giustizia, smaltimento rifiuti, ma soprattutto delle imminenti elezioni regionali, al convegno di Forza Italia che si svolgerà venerdì 24 gennaio, a partire dalle 15.30, all’Hotel Lago Verde di Serravalle Pistoiese, con un parterre di rappresentati del partito di rilievo nazionale e regionale. Sono annunciati, infatti, il senatore Maurizio Gasparri, le deputate Deborah Bergamini (vicesegretario nazionale del partito), Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, l’avvocato Marco Baldassarri, membro del Cda di Alia, che parlerà del futuro della Multiutility, il vicesegretario vicario di Forza Italia per la Toscana Roberto Bernardi e Lorenza Bondi, responsabile regionale dei dipartimenti. L’iniziativa è stata presentata ieri in conferenza stampa dalla segretaria provinciale del partito, Anna Bruna Geri e dal suo omologo regionale, Marco Stella, alla presenza delle deputate azzurre Bergamini, Mazzetti e Tenerini e delle esponenti forziste della giunta Tomasi, Anna Maria Celesti e Alessandra Frosini.

"Parleremo soprattutto di enti locali in vista delle vicine elezioni regionali, ma anche dell’operato dei nostri amministratori – ha spiegato Anna Bruna Geri -, che a Pistoia sono cospicui". "Faremo il punto sulle elezioni regionali, cominciando a delineare la strategia, ma soprattutto i contenuti programmatici", ha affermato Marco Stella, che ha ribadito alcuni capisaldi sui quali il partito intende puntare durante la campagna elettorale. "Se vinceremo le elezioni – ha detto Stella – la prima cosa che faremo sarà abbassare l’aliquota Irpef. Il presidente Giani ha messo l’aliquota Irpef più alta d’Italia: sono 270 milioni di euro di balzello, di cui i cittadini si stanno accorgendo ora, perché la stanno cominciando a pagare. Se vinceremo elezioni la riporteremo com’era prima. Questa è una delle battaglie d Forza Italia contro l’aumento della pressione fiscale. Inoltre ribadiremo il nostro no al pagamento della Fi-Pi-Li. E ribadiremo anche la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti. Perché non chiuderlo ci porta ad avere una delle Tari più alte d’Italia".

Nel corso dell’incontro di venerdì, sarà anche fatto il punto sulla candidatura a governatore della Toscana, "anche se per quanto ci riguarda – ha detto ancora Stella - prima vengono i contenuti e poi le persone. I cittadini ci chiedono non chi sarà il candidato governatore, ma ci chiedono cosa farete per cambiare la Toscana". E sulle primarie Stella ha ribadito che "sono uno strumento per la scelta, ma l’unico. Noi mettiamo a disposizione la nostra capacità, la nostra esperienza ed anche le nostre donne e i nostri uomini per ricoprire quell’incarico. Forza Italia non cerca un candidato governatore, ma cerca il governatore".

Per l’onorevole Bergamini "per vincere la prossima sfida delle elezioni regionali occorrerà presentare agli elettori un programma che li convinca, che gli piaccia e che segni una forte discontinuità con quello che è sempre stato l’atteggiamento e il comportamento del Pd e dei suoi alleati. Quindi nella giornata di venerdì ci concentreremo sulle proposte che faranno parte del nostro programma". Il refrain è chiaro, dunque: al momento, l’ufficializzazione di Tomasi può attendere.

Patrizio Ceccarelli