L’impegno della Pro Loco: festa e street food anche per la Befana

Continua l’impegno della neo costituita pro loco di San Marcello, guidata dalla presidente Lucia Battani. Nell’ambito delle iniziative "Natale in piazzetta" seconda edizione, organizzate dal Centro Commerciale Naturale e da Confcommercio Pistoia Prato, in collaborazione con il Comune di San Marcello Piteglio, i commercianti e le Associazioni del territorio, la pro loco ha arredato la Piazzetta del Cinema sul tema "La Fabbrica di cioccolato". Anche per il 6 gennaio, ultimo giorno delle festività Natalizie, ci saranno negozi aperti tutto il giorno, Street Food con la Befana: dalle 16 e in contemporanea l’arzilla vecchietta arriverà accompagnata dalla musica del GJ Torpex. E tante sono state anche le inizietive organizzate nei mesi scorsi. "Abbiamo organizzato giornate di musica e cibi prodotti dagli esercenti di via Roma – ricorda la presidente – contribuito alla raccolta fondi, organizzata da Lions Club Montagna, per l’iscrizione della squadra Wolf Basket di Pistoia alla serie A del campionato nazionale di Basket e collaborato con l’associazione Convivio per la manifestazione "La Montagna a Fumetti" a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori".

Andrea Nannini