Libri, yoga, cucina e ginnastica posturale con "Arboriamoci"

"Arboriamoci" è il titolo di una serie di eventi organizzati dall’ Auser di Montale nel Parco dell’ Aringhese in collaborazione con il gruppo "Arboreo" che nei mesi scorsi ha curato la piantagione di decine di nuovi alberi nella parte alta del parco. Il programma prevede un ciclo di serate nel parco con diverse opportunità di stare insieme, dalle presentazioni di libri allo yoga e alla ginnastica posturale.

La prima serata, il 9 settembre, sarà dedicata all libro di Giulia Rafanelli "Il pesciolino Livio, gli amici del mare e il mostro di plastica" con le letture a cura dell’ associazione "Donne di carta" e musica degli Edema Ruh. È previsto pranzo al sacco con accesso al parco da via Ugo Foscolo cioè dalla parte bassa. Il 10 settembre alle ore19 è in programma una Camminata Metabolica per un massimo di venti persone e ingresso da via Foscolo. Nelle giornate 11, 15 e 18 settembre alle ore19,15 sarà la volta dello Yoga per Due con Giulia Mitidieri e Simona Gori con un massimo di 15 adulti e 10 bambini (quota di 7 euro con entrata da via pian di collina, cioè dalla parte alta). Lunedì 23 settembre alle ore 18,30 è prevista la ginnastica posturale a cura del centro arti marziali di Montale con entrata da via pian di collina.

"Queste serate estive - dice il presidente dell’ Auser di Montale Franco Pessuti - sono proposte per offrire esperienze uniche ma al contempo per pensare ai nostri amici alberi piantati nell’ ambito del progetto Arboreo". In effetti nel programma dell’ iniziativa si consiglia ai partecipanti di "portare un piccolo annaffiatoio" per offrire benessere e relax anche agli alberi.

Il progetto Arboreo ha piantato oltre mille alberi nella piana pistoiese coinvolgendo oltre a tantissimi volontari ma anche 800 studenti.

L’ attività del progetto è stata raccontata in “Arbolibro“ recentemente pubblicato e presentato a Montale a giugno nel parco dell’ Aringhese.