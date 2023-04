Libri da scambiare al bar La moda piace ad Agliana E c’è un piano per i parchi

Andare al bar può stimolare la lettura di un libro. Accade in due locali aglianesi i cui titolari amano i libri e vogliono farli vivere. Al Deka caffè letterario, da quando aprì (nel 2016), all’interno c’è uno scaffale con libri a disposizione dei clienti, che possono prendere un volume, sedersi al tavolo e leggerlo, magari mentre fanno colazione o merenda. "Diversi clienti mettono il segnalibro tra le pagine e tornano il giorno successivo per proseguire la lettura – racconta la titolare Katia Menichetti -. Come segnalibro utilizzano il nostro biglietto da visita, sul quale scrivono il loro nome, in modo che quel libro resti a loro disposizione per finire la lettura. Organizziamo anche presentazioni di libri e mostre", informa Katia che è anche appassionata di cucina, canto lirico, teatro e fotografia. Accanto alla porta d’ingresso del Caffè Pellegrini, invece, c’è una cassettina di legno con una ventina di libri per lo scambio libero. Il titolare, Emiliano Pellegrini, è anche appassionato scrittura e motociclismo. Ed è grazie al suo girare il mondo in moto (‘Sono stato ovunque, mi manca solo l’Australia’ dice) che ha avuto l’idea di realizzare un punto per lo scambio libero di libri, fuori dal suo locale.

"L’idea mi venne nel settembre 2015 – racconta Emiliano -. Ero in Austria e vidi che vecchie cabine telefoniche erano state riempite di libri per il libero scambio. Tornando mi fermai a Bolzano e pure lì, in un parco, c’era una casetta di legno adibita allo stesso scopo. Arrivai a casa deciso a realizzare l’idea che mi era balenata in testa. Il periodo della pandemia è stato quello di massimo utilizzo per lo scambio di libri". Emiliano Pellegrini ha al suo attivo la pubblicazione di tre libri ("From Rider to Biker", "Strade amore e Rock’n’Roll" e "Vento del deserto" tutti Edizione Nuove Esperienze) e un paio di racconti pubblicati da Feltrinelli. Collabora con riviste di motociclismo ed è editor per le pubblicazioni online del gruppo Versilia Chapter. Ad Agliana si attende che lo scambio libero di libri possa arrivare anche nei parchi. Una mozione per istituire punti pubblici di ‘book crossing’, approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel dicembre 2021 (presentata da FdI), è in attesa di essere attuata. L’obiettivo è mettere tre casette di legno, in punti strategici, come i parchi Pertini e Carabattole e piazza Gramsci.

Piera Salvi