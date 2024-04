Lezioni di storia del Medioevo con Unipop

Il medioevo è un periodo circondato da un alone di mistero e proprio per questo è straordinariamente ricco di fascino. Essendo l’età di mezzo, ha caratteristiche che lo legano al passato, ma che preludono anche al futuro, come testimoniano con le loro opere i tre giganti della nostra letteratura Dante, Petrarca e Boccaccio. A questo periodo storico molto esteso e diversificato l’Università popolare di Pistoia dedica un corso che sarà tenuto da Antonio Lo Conte, dottore di ricerca in storia medievale, nella sede di Unipop in Mariotti 190 (zona Sant’Agostino). Il titolo del corso è "Tra medioevo ed età moderna". Gli incontri si svolgeranno ogni mercoledì del mese, dalle 21 alle 22.30. Per informazioni chiamare lo 0573 760729.