L’Estra lancia la campagna: "Il più grande spettaholo"

È stata presentata ufficialmente la campagna abbonamenti di Estra Pistoia Basket che avrà come slogan "Il più grande Spettaholo" riferito alle emozioni, alla voglia di saltare in piedi sui gradoni del PalaCarrara del pubblico di fede biancorossa. In occasione del lancio della campagna abbonamenti, il club ha deciso di rendere effettivamente protagonisti i tifosi: il seguito dello slogan sarà "Siamo noi, Io&Te". I tifosi biancorossi possono inviare tramite direct Instagram o Facebook, oppure per mail a [email protected], le loro foto da veri tifosi che saranno poi pubblicate sui canali ufficiali della società per diventare testimonial in prima persona della campagna.

La campagna abbonamenti che è stata presentata, in realtà, partirà a tutti gli effetti dal prossimo 24 agosto con l’apertura della prima fase dedicata alla prelazione per i vecchi abbonati (sia chi aveva sottoscritto nell’estate 2023, sia chi ha fatto soltanto quello per il girone di ritorno) ed avrà un’altra data importante nel 24 settembre con l’inizio della consegna effettiva delle tessere da tenere in tasca ed esibire per tutta la stagione a tinte biancorosse. La prima fase arriverà fino al 7 settembre, mentre dal 9 settembre aprirà la vendita libera.

Per quanto concerne i prezzi, il club ha strizzato decisamente l’occhio ai tifosi: per i vecchi abbonati che rinnoveranno la propria tessera nella Fase-1 ci sarà, per Curva Pistoia e Firenze più la Gradinata non numerata, lo stesso prezzo della passata stagione e rimarranno attivi i ridotti per gli Under18 e gli Over65. Viene confermata, poi, l’opzione del "Pacchetto Family" che vale per i nuclei familiari che faranno almeno tre abbonamenti con compreso un Under18 o Over65. La novità è rappresentata dalla nascita di un nuovo settore di gradinata Centrale che si aggiunge a quella numerata e non numerata. "Abbiamo tutelato i vecchi abbonati con un occhio di riguardo importante sulla Fase1 – dice Andrea Agazzani, direttore marketing - perché vogliamo rivedere il palasport pieno e sappiamo bene qual è il numero di abbonati della passata stagione, una cifra che vogliamo nuovamente raggiungere anche grazie alla Fase-2 che prevederà un piccolo incremento dei prezzi". "Siamo molto contenti di essere partner al fianco della società - afferma Nicola Ciolini, amministratore delegato Estra Spa - con grandi aspettative alla luce della bellissima stagione passata". "Siamo di fronte alla prosecuzione di un rapporto ultradecennale del Consorzio - dice Francesco Giuseppe Cioffi, presidente Consorzio Pistoia Basket City - rimaniamo spettatori al fianco dei partner e degli sponsor, sapendo bene quanto entusiasmo ci sia".

Maurizio Innocenti