L’estate è pronta con gli spettacoli. Al via i concerti al parco Pertini

Al parco Pertini "Estate aglianese 2024" al via. Il 13 giugno apre il concerto d’estate del liceo musicale Forteguerri "Da Puccini al jazz". Gli altri spettacoli sono in programma dal 14 al 22 giugno. Venerdì 14 va in scena "Grand soirée" spettacolo impegnato ma leggero, di e con Gaia Nanni e Roberto Benvenuti alla fisarmonica. Una produzione Teatro popolare d’Arte. Per domenica 16 giugno è in programma lo spettacolo "Buffoni all’inferno" con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. Soggetto originale e regia di Marco Zoppello, produzione Stivalaccio Teatro. Venerdì 21 torna ad Agliana il Quartetto Euphoria in "Dissonanze". Un grande ritorno si annuncia anche per sabato 22 con "The black blues brothers", cinque acrobati equilibristi che in tempo di pandemia si sono esibiti in piazza Gramsci ad Agliana tenendo il pubblico con il fiato sospeso. Quest’anno al Pertini presentano "Let’s twist aganin!", una nuova e scintillante impresa dei "magnifici cinque". Un lavoro scritto e diretto da Alexander Sunny, con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosy Obunde e Sammy Mwendwa Wambua.

La programmazione estiva al Pertini è stata presentata dal sindaco Luca Benesperi, con Carlo Coda, Massimo Talone e Francesca Faggi dell’associazione culturale Il Moderno che gestisce il teatro. Il programma è organizzato da comune di Agliana, Fondazione Toscana spettacolo e associazione Il Moderno. L’unico evento che non è in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo, è il concerto del liceo musicale Forteguerri, ad ingresso gratuito (biglietto simbolico di un euro). Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30. "Quest’anno – ha spiegato Carlo Coda – abbiamo previsto un evento in meno, considerato che ci sono i Campionati europei di calcio e il possibile ballottaggio elettorale". Il sindaco Benesperi ha evidenziato: "Siamo soddisfatti per l’offerta estiva al Pertini, in piazza Gramsci e al parco di Carabattole". L’investimento del Comune per gli eventi estivi prevede un massimo di 20mila euro per il Pertini, altri 20mila per Carabattole e 16mila per piazza Gramsci.

Piera Salvi