L’estate a Villa Stonorov L’arte e i protagonisti con Discover Pistoia

Antipasto d’estate, con la ricca programmazione che fa vivere ancor più animatamente i luoghi della città e della provincia. Qualche idea su cosa fare, dove andare? La propone il nuovo numero di Discover Pistoia l’urban magazine edito dalla Giorgio Tesi Editrice domani in regalo a chi acquisterà una copia de La Nazione di Pistoia. A trainare il numero, oltre alla fittissima rete di collaborazioni già rodata e alle innumerevoli pagine dal sapore culturale, sociale e d’intrattenimento, un focus sulla Fondazione Vivarelli, l’ente con sede a Villa Stonorov in via di Felceti che fu casa-studio del maestro Jorio. Parlando dello scultore nato a Fognano ecco anche la presentazione della rassegna "Notti di stelle" che arricchirà l’estate nell’anfiteatro naturale che si trova nel parco della Villa.

Ma facciamo un passo indietro, quello che conduce alla ‘vetrina’ del magazine e che porta dritti all’autrice della copertina, la brava Nicole Nesti, in arte ‘Mimmocce’: "Questa copertina – ha spiegato Nicole – rappresenta Pistoia e i pistoiesi che aprono una fessura delle proprie tradizioni, per farsi coinvolgere da quello che sta intorno. Venendo dalla provincia ma lavorando quasi totalmente con le realtà pistoiesi, questo è il percorso che lentamente intravedo e quello che vorrei che la città facesse". Proseguendo coi contenuti pagina dopo pagina, ecco la notizia della donazione di Giorgio Tesi della nuova palma di piazza Spirito Santo, gli speciali Pistoia Musei, Fondazione Caript e Musei Civici con le nuove iniziative, i nuovi allestimenti e gli eventi collaterali alle mostre già inaugurate, l’evento musicale con Riccardo Tesi quale anteprima della rassegna Spazio Aperti prossima ad esser presentata da Atp-Teatri di Pistoia. Gli ospiti fissi di Discover proseguono nelle loro narrazioni: così è per Emiliano Nappini in "Pistoia com’era" focalizzato per la quarta puntata sulla centralissima via Cavour, per Coldiretti che si addentra nella questione clima-coltivazioni, per la Fondazione Luigi Tronci che stavolta introduce alla conoscenza di Lorenzo Barni, altro virtuoso del particolare strumento chiamato handpan, per il Giardino Zoologico che ci presenta il lemure del bambù, per l’associazione Voglia di vivere. Ancora eventi con il festival "E lucean le stelle", il Museo della Carta di Pescia che presenta le attività di giugno, il Carabattole Love Park 2023, l’Adventure Outdoor Fest sulla nostra montagna dal 28 giugno al 2 luglio, "La retrovia" a Prunetta, la rassegna "La montagna a fumetti". Altro numero, altro protagonista immortalato dal fotografo Nicolò Begliomini per il progetto Pistoriensis, stavolta il regista e sceneggiatore Marco Della Fonte, mentre la Fondazione Giorgio Tesi racconta del progetto Stream che ha visto un gruppo di studenti del Fedi-Fermi protagonisti di una visita alla Nasa in California. Appuntamento domani con il magazine acquistando una copia de La Nazione.

linda meoni