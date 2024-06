L’esempio di Leonardo. Sarà un faro per gli altri. Il premio del Fedi Fermi ai ragazzi più meritevoli

E’ passato un anno e mezzo da quel tragico 28 novembre 2022 quando in un incidente a Quarrata lungo via Fiorentina, tra Olmi e Barba Leonardo Michelozzi perse la vita a soli 22 anni mentre era in sella alla sua moto. Era un lunedì mattina come tanti altri e Leonardo, che era appassionato di meccanica e si era da poco diplomato all’Itis Fedi Fermi di Pistoia, stava andando al lavoro al Centro ricerche e Attività industriali di Sant’Agostino dove faceva il disegnatore. Un dolore immenso per la famiglia, e per tutte le persone che gli erano vicine. Il ricordo del 22enne, sorridente e tranquillo, che amava tanto stare in compagnia quanto impegnarsi nello studio, è sempre presente fra tutti coloro che lo avevano conosciuto. Proprio in ricordo di Leonardo, l’istituto Fedi Fermi e in particolare il dipartimento di Meccanica e Meccatronica, ha istituito per il secondo anno un concorso per un premio con il contributo dei genitori Tiziana e Henric Michelozzi e di Roberto Calamai ingegnere titolare dell’azienda dove il giovane lavorava. L’elaborato richiesto era l’ideazione di un attrezzaggio per lavorazione meccanica. L’adesione al concorso era riservata alle sole classi quinte dell’indirizzo di meccanica e meccatronica del Fedi Fermi e ieri mattina si è svolta la premiazione.

A vincere sono stati tre studenti della classe 5Mb: il primo premio è andato a Alessio Lucarelli che ha presentato un progetto e lo ha realizzato o anche in un modellino con la stampante 3D, mentre si sono classificati secondo e terzo Vittorio Biagini e Jacopo Breschi. Ai tre studenti è stato consegnato un contributo in denaro suddiviso in 500 euro per il vincitore e 300 euro e 200 euro per il secondo e il terzo posto.

Commozione ieri alla premiazione, dove oltre ai genitori e a Roberto Calamai di CreAi, erano presenti amici ed ex compagni di scuola del giovane, il dirigente scolastico Graziano Magrini con il vicepreside Riccardo Marchese, alcuni docenti, in particolare Dino Brogi che era stato un professore di Leonardo, Fabio Bartolini altro docente tra i referenti del progetto. Sempre in memoria di Leonardo è prevista una raccolta fondi per la fondazione ospedale pediatrico Meyer a favore del reparto di oncologia pediatrica. L’occasione sarà il 27 giugno al Parco Verde di Olmi in via Galigana, dove in collaborazione con la Misericordia di Quarrata si svolgerà una cena con l’accompagnamento musicale della Bernaband. Per informazioni e prenotazioni, contattare Elia al 3885614827 oppure Sandra al 3384853829.

Daniela Gori