Leggere con i bambini aspettando la Befana

Domani, venerdì 3 gennaio, alle ore 16, i bambini dai tre ai dieci anni sono invitati nella biblioteca comunale "Michele Fiesoli" nella villa Smilea per la lettura del libro "Bella, aspettando la Befana" di Elisa Mazzoli e Lenina Barducci edito da Pulce nel 2024. L’iniziativa fa parte di una serie di eventi dedicati alla lettura per i bambini dal titolo "Marmocchi in biblioteca" che accompagna le tradizionali ricorrenze con la conoscenza diretta di un libro della ricca sezione ragazzi della biblioteca comunale. Stavolta la lettura è proposta, come dice il titolo del volantino "aspettando la Befana". L’esortazione che accompagna l’iniziativa è sintetizzata dall’espressione "leggiAmo in biblioteca" che esorta i bambini e i genitori a voler bene ai libri e alla biblioteca comunale. Per iscriversi alla lettura del 3 gennaio occorre inviare una mail a [email protected]. La partecipazione è gratuita. Oggi, giovedì 2 gennaio e domani, venerdì 3 gennaio, la biblioteca è aperta dalle ore 9 alle ore 18 mentre da sabato 4 a lunedì 6 gennaio resterà chiusa.

G.B.