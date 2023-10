Legambiente trova 50 sacchi di rifiuti tessili a Quarrata: interviene il Comune

Oltre cinquanta sacchi di rifiuti tessili, abbandonati nei pressi del torrente Stella in località Gamberaia. E’ quanto segnalato pochi giorni fa dai volontari di Legambiente, che alla luce di quest’ultimo abbandono hanno sollecitato il Comune a mettere in campo azioni più efficaci per contrastare il fenomeno. A dare notizia dell’ultimo ritrovamento in ordine cronologico è stato nel dettaglio il presidente di Legambiente Quarrata, Daniele Manetti, il quale ha fatto presente come gli abbandoni di scarti tessili proseguano ormai da diverso tempo. "L’ultimo quantitativo di rifiuti va ad aggiungersi a quanto abbiamo raccolto già nel corso dell’anno. Senza dimenticare in precedenza le 31 tonnellate di rifiuti abusivi raccolti dai nostri volontari nel corso dell’intero 2022 – ha spiegato a tal proposito - numeri che dal nostro punto di vista devono far riflettere per dare avvio a politiche di sviluppo incentrate sulla sostenibilità. Per il contrasto a simili situazioni di degrado, è secondo noi importante che chi amministra prenda decisioni importanti sui metodi di controllo affidati alla polizia municipale, per individuare con più efficacia e sanzionare gli autori degli abbandoni". Una delegazione di Legambiente è inoltre stata ricevuta proprio ieri mattina dal sindaco Gabriele Romiti, per fare il punto della questione e toccare altri temi legati all’ambiente e alla vivibilità. "Un incontro proficuo – ha chiosato Manetti – reputiamo sempre più che la collaborazione fra l’ente e le associazioni sia fondamentale".

Giovanni Fiorentino