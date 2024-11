L’edilizia popolare cresce. Ecco il via libera per costruire otto ulteriori unità abitative

PESCIA

Pescia, dopo il capoluogo, è, nella Provincia di Pistoia, la città che vanta il maggior numero di abitazioni di edilizia popolare. E con la convenzione che l’amministrazione comunale ha firmato ieri con la Regione Toscana arrivano otto nuovi alloggi, per i quali sta per iniziare la costruzione in via degli Ammannati. Il progetto è legato ai finanziamenti resi disponibili dal Piano Nazionale di Edilizia Abitativa del 2009; la Giunta Comunale in carica allora, presentò una richiesta di finanziamento di 1.360.000 euro per la costruzione di nuovi alloggi, che venne accolta dalla Regione Toscana con il decreto di Giunta Regionale 58 del 2011. Per una decina di anni è rimasto tutto fermo; quando, però, sono state finalmente rese disponibili le risorse finanziarie, grazie all’accordo di programma sottoscritto tra la stessa Regione Toscana e il Ministero delle Infrastrutture, il 19 maggio 2022, il progetto esecutivo è stato subito presentato da SPES, nel luglio dello stesso anno. Il Comune di Pescia lo ha approvato con la delibera di Giunta Comunale 63 del 19 agosto 2022. "Quando abbiamo preso atto della disponibilità di queste risorse – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Cristiana Inglese – viste le pessime condizioni in cui versa il nostro patrimonio abitativo, ci siamo subito adoperati con la Regione, per capire se quei soldi potevano essere utilizzati nelle ristrutturazioni del patrimonio esistente anziché nella costruzione di due nuove palazzine. Purtroppo, nonostante le varie riunioni con l’Ufficio Casa, ciò non è stato possibile".

"Come spesso succede, le linee di finanziamento prevedono dei vincoli di destinazione, e in questo caso quelle risorse erano strettamente vincolate alla costruzione di nuove unità abitative; pertanto – conclude – non è stato in alcun modo possibile svincolarle da quel progetto".

In città, è forte la richiesta di alloggi di edilizia popolare. Per questo l’amministrazione comunale ha scelto di andare avanti. "L’alternativa sarebbe stata rinunciare a quei fondi – sottolinea il sindaco Riccardo Franchi – dato che la domanda di case popolari è comunque alta e sono insufficienti gli alloggi a nostra disposizione. Siamo qulieti di annunciare che presto avremo otto nuovi appartamenti che ci consentiranno di dare una risposta al bisogno di casa di altrettante famiglie". Emanuele Cutsodontis