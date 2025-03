"L’eccezione e la regola" la parabola di Brecht a teatro con la regia di Renata Palminello

Siamo in Mongolia. Tre uomini – un Mercante, un Portatore e una Guida – devono raggiungere il più velocemente possibile la città di Urga per concludere un affare. Comincia così "L’eccezione e la regola", breve e semplice parabola datata 1930 scritta da Bertolt Brecht e portata a teatro da Renata Palminello in una produzione Teatri di Pistoia che invita il pubblico ad assistere alla messa in scena stasera, mercoledì 26 marzo (ore 20.45) al Funaro.

"Questa è la storia di un viaggio che si deve fare per sopravvivere, ma dal quale non si torna. Un viaggio – scrive la regista – è anche il nostro modo di lavorare, cerchiamo la strada giusta e i segni che ce la fanno riconoscere. Non è un lavoro semplice, sappiamo come finisce la storia, ma a volte ci abbandoniamo a essa come se fosse un mistero e andiamo avanti piano piano. Da subito ho pensato a questo progetto nella duplice versione di spettacolo all’aperto e in teatro. Sono sicura che il lavoro in uno spazio concreto nutrirà molto tutti noi, ci obbliga a fare cose semplici, vere e però ci aiuta anche a creare con niente i luoghi della storia, il deserto, il fiume, il tribunale e anche la solitudine di chi resta e aspetta, la fame e la paura".

I cinque attori – Maria Bacci Pasello, Stefano Donzelli, Marcella Faraci, Mariano Nieddu e Jacopo Trebbi – creano, usando pochi oggetti, i luoghi di questa storia, trasformano in immagini la concretezza dello spazio. Gli attori si muovono tra interpretazione e narrazione, cercano il rapporto diretto con il pubblico poi entrano nella storia come se non ne conoscessero il finale.

Biglietti da 9 e 16 euro; acquisti su bigliettoveloce.it o nelle biglietterie di Teatri di Pistoia.