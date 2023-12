Le Piastre vestita a festa: "Merito di tutti"

Tradizionale successo delle iniziative natalizie a Le Piastre: quella dell’8 dicembre si conferma una giornata di festa tra accensione dell’albero, cori e degustazione di prodotti tipici in un paese allestito con oltre 100 presepi. "Dicembre, tempo di tradizioni. Fra le tante, non poteva mancare il percorso tra i presepi che sarà inaugurato domani con una giornata di festa che prenderà il via alle 15,30 con l’accensione del grosso albero in piazza della chiesa da parte dei bambini della scuola d’infanzia piastrese ’La Margherita’ – scrive la Pro Loco locale –; in attesa dell’arrivo dei Babbo Natale, che quest’anno aprirà la propria casa anche a Le Piastre, si potranno godere le voci del trio ’I Carolanti’ che canteranno arie di Natale, oltre a degustare i prodotti tipici. Tutto il paese sarà allestito con presepi e illuminato grazie all’opera di numerosi volontari che per mesi si sono adoperati per rendere più caratteristiche strade e corti".

Tra le tante natività esposte ce ne sono alcune realizzati da artisti in gara al concorso "Il presepe più bello" a cui possono iscriversi, fino al 18 dicembre, enti, associazioni, scuole e parrocchie. Soddisfazione da parte della Pro Loco Alta Valle del Reno per voce della presidentessa, Cinzia Sebastiano: "Sono stati mesi di grande significato – racconta –, è stato bello vedere tanti volontari adoperarsi per abbellire il nostro paese". Info: 340274 0430 e 347049 1782.

Andrea Nannini