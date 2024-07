Le piante spontanee con Cecilia

Suggestiva e curiosa la seconda edizione di "Di là dai monti e tra gli alberi", evento curato dell’associazione Teatro del torgicollo che prende il via sabato 20 luglio a Collina di Treppio. Il programma si sviluppa su una serie di eventi a "spina staccata", senza amplificatori e luci. Si inizia alle 16.30 con "Piccoli fatti di una certa importanza" laboratorio di Cecilia Lattari (foto) alla ricerca delle piante spontanee, loro simbologia e costruzione di una micro-installazione fatta di suggestioni. Il 27 luglio, ore 16.30 sarà la volta di "Narrato a mano", a cura di Emanuela Baldi: la narrazione collettiva che passa attraverso il lavoro delle mani e la memoria nella tradizione delle veglie, attraverso un gesto creativo di condivisione e di scambio. Gli animali che abitano l’appennino toscoemiliano, saranno il tema di cui parlerà sabato 3 agosto, ore 16, Andrea Vezzani in "Al lupo! al lupo!". Alle ore 17.30: "Non tutti i lupi vengono per nuocere" con Sara Di Giuseppe per smontare tutti gli stereotipi che le favole hanno alimentato sui lupi. La poesia e come investe le nostre vite, sarà l’argomento di domenica 4 agosto alle ore 16, con la presentazione del libro "Messaggi al Presidente" di Azzurra D’Agostino. Sabato 10 agosto, dalle ore 17, trekking con finale al tramonto in quota con le "bollicine" insieme a Andrea Vezzani per "Aperitivo a Montecuccoli": una passeggiata semplice in compagnia di una guida ambientalistica. Domenica 11 agosto alle 17,30, l’ultimo appuntamento è con "Cosimo degli alberi", lettura drammatizzata di alcuni brani tratti dal Barone rampante di Italo Calvino, a cura di Leandro Bartoletti. Gli eventi sono gratuiti, su prenotazione. Per prenotare scrivere a [email protected]

an.na.