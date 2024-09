Le iniziative del Natale. Il Comune è già al lavoro. Ma il test sarà con la Dmo

"Il Comune sta lavorando per realizzare una di serie di iniziative e appuntamenti capaci di richiamare turisti in occasione delle festività. Vorrei però precisare una cosa: il "nostro" Natale non sarà questo, ma quello del prossimo anno, quando potremo fare affidamento su una Destination Management Organization (Dmo) pienamente operativa". Il sindaco Claudio Del Rosso conferma che il Comune sta lavorando per organizzare manifestazioni di qualità per il Natale ormai prossimo. Ma la svolta arriverà per le festività del 2025, grazie alla struttura destinata a occuparsi della gestione di tutti gli elementi che compongono la nostra destinazione turistica, finanziata con 1,5 milioni provenienti dall’imposta di soggiorno, appena aumentata.

"In questo modo – prosegue il sindaco Del Rosso – invece che a settembre, sarà possibile iniziare a lavorare sul Natale, in termini di promozione oltre che di progettazione già da giugno. Ecco perché dico che sarà quello il vero Natale progettato in base agli obiettivi della nostra amministrazione". Proprio nei giorni scorsi, i rappresentanti delle associazioni degli albergatori hanno ricordato che novembre e dicembre sono due mesi importanti per il mercato italiano. I fasti delle prime edizioni della Città del Natale sono ormai un ricordo: oggi anche realtà assai meno blasonate di Montecatini, dal punto di vista turistico, organizzano qualcosa per le festività e la concorrenza è molto elevata in tutta Italia. Essere tra i primi a fare promozione può fare senza dubbio la differenza in un mercato del genere. Gli albergatori esprimono apprezzamento davanti alla notizia che il Comune lavora per organizzare gli appuntamenti del Natale. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, ricorda che "l’anno in corso è fondamentale per il settore ricettivo. Gli esperti prospettano un calo strutturale della clientela, cresciuta dopo la pandemia, a causa dell’inflazione. Aspettiamo quindi di conoscere i progetti del Comune per il 2024. Comprendiamo che l’obiettivo di medio -lungo termine è la partenza di una Dmo che ci consenta di fare una programmazione del territorio già dal 2025 insieme al direttore che verrà scelto".

Giovanni Biondi, presidente di Asshotel -Confesercenti, è contento perché il Comune e al lavoro sugli appuntamenti del Natale. "Mi fa davvero piacere che anche quest’anno saranno previste manifestazioni per le festività – sottolinea – ed è senza dubbio positivo sapere che, dal 2025, potremo fare affidamento su una Dmo capace di fare progettazione e programmazione in base ai tempi delle imprese. Tutti i soggetti che saranno coinvolti dovranno lavorare per garantire una buona gestione di questo nuova realtà".

Daniele Bernardini