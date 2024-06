Le ambizioni sportive: "Sogniamo la serie B. E puntiamo sui giovani"

Metti un pomeriggio soleggiato al Nursery Campus, una città che ha voglia di tornare a respirare calcio e le ambizioni di Sergio Iorio. Il risultato è la giornata che ha segnato ufficialmente la nascita del Pistoia Fc (prossimo Pistoiese Fc). Idee realistiche ma ambiziose, indicazioni precisi e concetti espressi con chiarezza: l’imprenditore genovese si è presentato così alla città di Pistoia dopo mesi in cui aveva sì lasciato intendere le proprie intenzioni ma senza mai esporsi chiaramente. Oltre quattrocento i presenti in Via Bonellina, tanti applausi soprattutto per Iorio e per Pazzini, che pur essendo valdinievolino sembra essersi cucino fin da subito i colori arancioni addosso. L’auspicio è semplice: riportare la società dove merita.

"Mentirei se non dicessi che l’obiettivo è quello di tornare al più presto in categorie più consone alla piazza e alla storia del club. In ottica imprenditoriale, l’obiettivo di una società dovrebbe essere la Serie B. Purtroppo il dilettantismo e la Serie C, a livello economico, portano quasi sempre a chiudere la stagione con un bilancio in perdita. Ecco perchè voglio imbastire un progetto che punti a scalare le categorie". Un segnale fortissimo lanciato ad una tifoseria che da diversi anni è abituata a molti bocconi amari. Tra i cardini da cui ripartire, i giovani: "Vogliamo ripartire dal vivaio che ha fatto benissimo la stagione scorsa e speriamo di riuscire a mantenere tutte le categorie. E poi vorremmo trovare una ’casa’ a questi ragazzi".

Capitolo organigramma. Detto dei vertici societari, sono molti i volti nuovi che comporranno i quadri dirigenziali arancioni. Al vertice della parte sportiva c’è Taibi, già operativo sia per la ricerca dell’allenatore – non sono ancora sciolti i dubbi con Tabbiani e Consonni che sono ancora in corsa – che della rosa da allestire. Al suo fianco Pazzini e Fossati. Ad ampliare l’asset del settore giovanile ci sarà il responsabile Renato Galli. Filippo Baragli rimane in società per coordinare Juniores e Allievi, mentre il responsabile di scuola calcio e academy sarà Sasha Innocenti. A Daniele Mangoni invece verrà affidata la squadra femminile. Segretari Giampaolo Gorelli e Manuele Mazzoncini, team manager l’ex neroverde Filippo Tarabusi, responsabile commerciale Antonio Stillitano. Nei quadri, infine, anche alcuni volti noti della tifoseria.

Pur dovendo ancora definire la rosa, il Pistoia Fc ha già date e sede del ritiro precampionato. La squadra svolgerà la preparazione a Porretta dal 1 al 13 agosto, per poi rientrare a Pistoia e completare l’avvicinamento al campionato nei giorni seguenti.

Michele Flori